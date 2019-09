Encadrer la parole des travailleurs sur les réseaux sociaux, une pratique qui se développe

Peut-on dire du mal de son employeur sur les réseaux sociaux ? En tout cas, la pratique n’est pas au goût de la commune d’Engis. Cet été, certains employés communaux ont critiqué publiquement le fonctionnement des écoles engissoises. En réponse, la commune se dote d’une charte de bonne conduite sur les réseaux sociaux. Un ajout au règlement du travail.

Un employé qui critique son employeur… rien de neuf sous le soleil, cela a toujours existé. Mais depuis quelques années, les réseaux sociaux ont fait sauter certains filtres. La critique est de plus en plus libre, publique, elle est souvent formulée sous le coup de la colère. " Les gens s’expriment de façon de plus en plus impulsive et sans avoir conscience de l’ampleur que peut prendre son commentaire et de la diffusion qui peut être très rapide ", analyse Fanny Coton, avocate liégeoise, spécialisée en droit des technologies de l’information.

Délicat équilibre entre liberté d’expression et devoir de loyauté

L’employé est avant tout un citoyen et il conserve sa liberté d’expression. Mais que l’on travaille pour une administration ou une entreprise privée, il y a des règles à respecter. Le travailleur est soumis à ce qui s’appelle un " devoir de réserve " ou " de loyauté ", selon les secteurs. Un concept plutôt vague, source de nombreux différends dans le monde du travail.

" Il n’y a pas de liste récapitulant ce que le travailleur peut ou ne peut pas dire. Le tout est de s’exprimer avec réserve ", précise Fanny Coton. Devant un juge, le ton et les mots utilisés auront donc toute leur importance. " Si c’est un avis qui est exprimé de façon posée et réfléchie, ce sera beaucoup moins critiquable que si l’avis est impulsif, contient des injures, des propos méprisants à l’encontre d’un collègue ou d’un supérieur hiérarchique ", détaille l’avocate.

Autre critère pris en compte par le juge : l’intention du travailleur. L’employé voulait-il délibérément nuire à son employeur ou alors simplement exprimer un coup de gueule auprès de quelques amis ? L’appréciation de ce point est là aussi assez complexe. Parfois les internautes pensent ne s’adresser qu’à leurs proches, alors qu’en réalité leur commentaire est visible de tous.

Un code de bonne conduite pour prévenir les problèmes

On le comprend, les règles sont floues et les responsabilités laissées à l’appréciation de la justice, au cas par cas. Une situation qui pousse de plus en plus d’employeurs à se doter d’un code de bonne conduite, pour prévenir toute situation problématique. C’est l’option choisie par la commune d’Engis.

Mais ces codes de bonne conduite ont-ils une valeur légale ? " Oui, tant que les conditions restent raisonnables. Si le code de bonne conduite prévoit qu’on ne peut absolument rien dire sur les réseaux sociaux, c’est qu’il va trop loin et il n’aura aucune valeur ", explique la juriste.

Finalement, le problème reste donc entier. En cas de conflit, là encore ce sera au juge de décider de la validité ou non de ce code de bonne conduite : s’agit-il de dispositions raisonnables, ou alors l’employeur essaie-t-il de museler ses employés ?