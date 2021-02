En période de froid extrême, la Ville de Liège ne veut laisser personne dehors

Au centre d'accueil de jour du Boulevard de la Sauvenière, 50 places sont disponibles jusque 19H30. - © RTBF - Erik Dagonnier

Car avec ce froid, impossible de rester dehors, comme témoigne un sans-abri venu trouver refuge au centre d'accueil: "D'habitude on est dans la rue, on a froid, on est dehors, on attend l'heure pour que ça ouvre" témoigne l'un d'eux. "Je passe toute la journée ici. Avec le temps qu'il y a maintenant, on ne sait pas faire autrement. On mange, on discute avec les gens qu'il y a ici autour de nous, on s'occupe. Et après, on va à l'abri de nuit, on va dormir, et le lendemain, rebelote, c'est tout le temps la même chose".

"La journée, c'est intenable dehors, ça caille vraiment" confie cet autre sans-abri. "On ne va pas rester dehors dans le froid et risquer de se choper quelque chose. Déjà que j'ai chopé un cancer aux poumons. Mon état d'esprit? On a juste envie de faire des conneries pour aller en prison et être au chaud. Heureusement qu'il y a des structures comme ici. Heureusement qu'on les a eux, sinon, on serait comme des chiens dehors".

On n'oublie personne

En cette période de froid extrême, personne n'est donc laissé dans la rue, comme le souligne Arnaud Jacquinet, le coordinateur du relais social de Liège: "Toute personne qui aujourd'hui se présente dans une structure va pouvoir dormir au chaud, que ce soit dans une structure ou à l'hôtel s'il y a une nécessité d'ouvrir des chambres d'hôtels".

Avec un public qui est parfois différent du public habituel, comme le précise Arnaud Jacquinet: "On a tout un public qui forcément a pris des habitudes dans des squats ou dans des campements, et c'est un public qu'il est difficile de toucher en temps normal car il s'organise et arrive à subvenir à ses besoins. Mais quand les températures descendent et qu'on arrive à des froids extrêmes, toute cette population-là exprime d'autres besoins. Forcément, on a des personnes qui vont se présenter peut-être demain aux portes des abris pour avoir de l'aide. On n'oublie personne. Les travailleurs et les éducateurs vont augmenter leur maraude et vont passer à la Citadelle, à la Chartreuse, et vont s'assurer que finalement, ces personnes, soit ont des possibilités de dormir dehors, ou alors on va répondre à leur demande de les accueillir dans une structure".