En Outremeuse à Liège, l'emblématique Lion S'Envoile est à vendre

C'est un lieu emblématique de la culture et de la vie nocturne liégeoise: Rue Roture en Outremeuse, Le Lion S'Envoile est à vendre. Le bâtiment abrite un dancing qui accueille régulièrement des concerts de jazz, des soirées avec des DJ's,... ou plutôt accueillait, car cela fait près d'un an qu'il n'y a plus aucun client, en raison de la crise sanitaire. Pour Pascal Naa, qui en est devenu propriétaire il y a 10 ans, la situation n'est plus tenable: "Les mois de janvier et février de l'année dernière ont très bien fonctionné alors que c'est d'habitude une période assez creuse. C'était même le meilleur démarrage d'année depuis que j'ai repris l'affaire. Mais depuis la fermeture imposée dans le cadre du coronavirus, il n'y a plus aucun chiffre d'affaires, ce qui m'oblige à chercher des solutions pour ne pas tomber en faillite. J'ai dû mettre ma société -propriétaire des lieux- en procédure de redressement judiciaire. La mort dans l'âme, je dois me résoudre à vendre le bâtiment".

Le bâtiment à peine mis en vente, une petite dizaine de sociétés se sont déjà montrées intéressées, mais reste à voir si elles comptent y maintenir une activité culturelle et festive ou le transformer en logement.

Chargée de trouver ce nouvel acquéreur, la conseillère en immobilier Suzy Leclercq, de Century 21 Bureau Blavier, s'attend à devoir gérer des dossiers similaires dans les semaines à venir, pour des cafés, restaurants, dancings,... maintenant que le moratoire sur les faillites est arrivé à son terme: "On se doute qu'il y aura de nombreuses faillites dans l'Horeca, avec des propriétaires qui seront certainement poussés à vendre leurs biens"