En médecine de catastrophe, la garrot est de retour

Pour les acteurs de l'aide médicale urgente, le garrot est de retour. Le but est d'arrêter le plus rapidement possible les hémorragies. Et ce retour du garrot est observé depuis les derniers attentats. A l'Ecole Provinciale d'Aide Médicale Urgente de Liège, le placement du garrot est expliqué aux ambulanciers et aux infirmiers spécialisés en soins intensifs et aide médicale urgente.

Ces étudiants infirmiers seront bientôt diplômés. Ils se préparent à travailler dans un service de soins intensifs ou dans un service des urgences. Certains d'entre eux seront amenés à gérer de multiples situations à l'extérieur de l'hôpital. A l'EPAMU, l'Ecole Provinciale d'Aide Médicale Urgente de Liège, les étudiants apprennent à placer un garrot. L'objectif est d'arrêter le saignement le plus rapidement possible. Un geste de haute importance. "Un adulte a à peu près cinq litres de sang et la moitié pour un enfant. Il faut savoir que dans les premières minutes, si personne n'arrête ce saignement, cette fuite, la personne risque de mourir exsangue" explique Serge Bacecci, formateur permanent à l'EPAMU.

C'est dans la foulée des attentats que le garrot a fait son retour. Une technique militaire efficace. Lors des attentats de Boston, aux Etats-Unis, ce sont des civils qui ont porté secours aux victimes en réalisant notamment des garrots. Le Dr Michel Vergnion, médecin urgentiste et directeur à l'EPAMU, explique: "Les premières personnes qui s'occupent des patients, ce sont des témoins, les gens qui sont à côté, qui compriment, quand c'est possible, avec leur T-shirt et qui font des garrots avec des ceintures en attendant que les professionnels arrivent, il y a toujours un délai pour l'arrivée des professionnels. Par contre, aux Etats-Unis, la formation est systématique dans les écoles, et donc, ils savent exactement comment utiliser ces garrots de fortune, comment appliquer ces pansements de fortune".

Le placement de garrot ne semble pas poser problèmes aux étudiants infirmiers. "Ça me parle parce qu'on en a eu besoin notamment lors des attentats qui se sont passés récemment. Je pense que c'est utile de le voir au niveau de notre formation de soins infirmiers en aide médicale urgente" dit Laly Cornet, une étudiante infirmière en spécialisation en soins intensifs et aide médicale urgente. Carmela Lo Presti, une autre étudiante, ajoute: "Dans une situation d'urgence, on perd ses moyens même si par après, on a ses acquis qui sont là et la formation aide à tout ça. Pas à avoir des automatismes, mais à être plutôt centré sur les choses à faire et correctement".

Le commun des mortels ne doit pas avoir peur d'agir. Il ne risque en aucun cas d'aggraver la situation. "Dans ces conditions, c'est l'hémorragie qui tue les patients, il faut arrêter l'hémorragie le plus vite possible, c'est le principe du cours, ça s'appelle d'ailleurs le contrôle des hémorragies. Et donc, on ne peut pas faire de mal en mettant un garrot provisoire en attendant qu'on professionnel arrive. Et le professionnel jugera ou non de ce qu'il va faire par la suite" explique le Dr Michel Vergnion.

En France, le gouvernement a diffusé sur internet des vidéos pour expliquer les bonnes réactions à avoir et les gestes qui sauvent lors d'attentats. Malheureusement, chez nous il n'y a pas eu d'initiative visant un large public.