En Hesbaye, le Gal'opain, un four à pain itinérant, de village en village

Une petite odeur de feu de bois a envahi la foire des initiatives citoyennes ce dimanche à Waremme. C'est que le groupe d'action locale a inauguré son four à pain mobile. Il est monté sur remorque et il va bientôt aller de village hesbignon en village hesbignon.

"L'objectif, c'est de créer du lien social" explique Simon Duquesne "d'aller dans les quartiers, les hameaux, à la rencontre des gens qui ne se déplacent pas aisément pour proposer qu'il se réapproprient le savoir-faire de base du pain fait chez soi. Avec éventuellement un aspect intergénérationnel: un atelier peut associer une maison de repos et une école, par exemple." La cuisson sur pierre permet une croute plus épaisse et plus croustillante par rapport aux classiques appareillages des cuisines. "Mais le but c'est aussi de relancer une filière céréalière complète. Les grains produits sur notre territoire sont essentiellement destinés à la nourriture du bétail ou à la transformation en biocarburants, et nos importons donc dans une large mesure les farines pour préparer le pain que nous mangeons. Nous avons commencé à produire avec quelques agriculteurs des céréales qui sont moulues dans un moulin à quelques kilomètres, et vendues en circuit court soit dans les fermes directement soit à des boulangeries des environs. Et c'est cette farine que le Gal'opain va contribuer à faire connaitre "

La zone où il va se déplacer s'étend de Berloz à Fexhe et de Amay à Oreye.