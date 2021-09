En Hesbaye, des caleçons enfouis pendant deux mois pour mesurer la qualité des sols

Ce n’est pas la corde à linge d’une lavandière négligente : c’est l’exposition par Inès Van Den Broucke, du parc naturel de la Burdinale, du résultat d’une opération d’enfouissement de sous-vêtements masculin.

Depuis trois ans, le programme "Génération Terre" s’attache à réduire l’usage des produits phytosanitaires, des pesticides ou des herbicides. Des agriculteurs volontaires ont été amenés à de meilleures pratiques, et peuvent les montrer aux autres fermiers. Mais ça ne suffit pas : il faut encore sensibiliser les citoyens à la complexité des sols, et à la difficulté de les travailler. D’où cet étrange étalage de caleçons : une quarantaine de pièces ont été enterrées en divers endroits, à quinze centimètres de profondeur, puis récupérés deux mois plus tard. Inès Van Den Broucke :"Parfois, le coton est presque totalement dégradé par l’action des micro-organismes de la couche superficielle du sol, et il ne reste que l’élastique ; parfois, le textile n’a pratiquement pas été détérioré."

Les facteurs sont multiples : ce qui a été enfoui en pleine sécheresse a mieux résisté. La nature du sol intervient, l’argile par exemple se réchauffe plutôt lentement, ce qui a une influence. La nature de ce qui est semé, également : les sous-vêtements placés dans des champs de pois, de colza ou d’épeautre ont réagi différemment. Ces remarques ne doivent pas être prises pour des conclusions scientifiques rigoureuses, mais, de manière générale, une terre trop travaillée s’appauvrit :"Nous avons le cas d’un cultivateur en bio, dont le slip est revenu entier, parce qu’avec le désherbage mécanique, et les passages répétés, le tassement réduit la qualité du sol. Ou encore le cas d'un slip, enterré dans un bois, qui s'est simplement coloré en mauve, par des champignons".

Le grand enseignement de ce genre de campagne, c'est l'extrême complexité des sols, et la difficulté, pour les agriculteurs, à les gérer.