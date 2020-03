En face de la gare des Guillemins, le "Liège office center" est sorti de terre

Le quartier de la gare des Guillemin, à Liège, poursuit sa mutation. Le " Liège office center ", juste en face de l’édifice Calatrava est sorti de terre : 10.000 mètres carrés de bureaux, une dizaine de logements et un hôtel, le tout dans un grand bâtiment, cubique et vitré.

Hôtel, bureaux, logements, commerces

Le projet est porté par l’investisseur Ardent, ex-Circus. Coût de l’opération : une quarantaine de millions d’euros, foncier et bâtis confondus. Ce complexe immobilier mixte allie hôtellerie, bureaux, logements et rez-commercial.

L’hôtel, un Ibis style, doit ouvrir dès ce lundi. 3900 mètres carrés, 102 chambres doubles et familiales. Un thème pour la décoration : la bande dessinée. Dans le hall d’entrée, une fresque dessinée par un artiste liégeois. " Elle représente la vie au sein et à proximité de l’hôtel ", décrit Olivier Roumain, le directeur de l’hôtel. " Dans les chambres, nous avons cinq personnages de BD belge : Natacha, Lucky Luke, Blake et Mortimer et Spirou et Fantasio ".

Le bâtiment héberge aussi 10.000 mètres carrés de bureaux. Les entreprises locataires devraient s’y installer à la fin du mois de mars. Douze appartements occuperont également l’immeuble. Au rez-de-chaussée, une supérette et une enseigne de restauration rapide. Au sous-sol, 180 places de parking et des emplacements pour vélos.

D’ici cinq ans, ce sera vraiment un beau quartier à vivre

Le groupe Ardent a donc fait le pari d’un quartier en pleine transformation. "Ça a commencé avec la gare, la tour des finances, la rue des Guillemins qui revit avec l’arrivée de nouveaux commerçants ", détaille Jean-Bernard Dubru, responsable immobilier pour le groupe Ardent. "Développer ici un complexe immobilier mixe, axé sur les bureaux a du sens. Je pense qu’il va encore y avoir beaucoup de changements avec l’arrivée du tram. D’ici cinq ans, ce sera vraiment un beau quartier à vivre", estime le représentant du groupe Ardent.