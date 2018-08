En cette fin de mois d'août, la rentrée des classes se prépare

Si les vacances scolaires touchent tout doucement à leur fin pour les élèves du maternel et du primaire, depuis la mi-août déjà, beaucoup d'enseignants ont repris le chemin de l'école pour préparer au mieux la rentrée du lundi 3 septembre prochain. La rentrée scolaire ça ne s'improvise pas: préparation du matériel notamment ainsi que des premières leçons. Un moment qu'apprécie l'institutrice Christelle Korvorst et ses collègues, enseignants à l'Institut Saint-Hadelin à Visé. "On aime préparer la rentrée scolaire, avoir de nouveaux challenges pour l'année, de nouveaux projets. C'est une période très agréable pour nous." Sur un banc, des dizaines de fardes et de blocs de feuilles neufs, des journaux de classe ou des crayons taillés de près qui seront distribués à chaque élève le jour de la rentrée. Au matériel classique est venu s'ajouter le TBI, le Tableau Blanc Interactif, un outil magique pour Lucie Tilman " Le fait de pouvoir afficher sur cet écran la feuille que les enfants ont devant les yeux est un plus dans l'apprentissage. Celui-ci devient plus ludique. Les enfants apprennent en s'amusant et sont beaucoup moins stressés quand il s'agit d'aller faire des exercices au tableau. On n'écrit pas moins dans les cahiers mais la manière d'aborder les matières est différente. Chaque classe possède son TBI et une valise de vingt-quatre tablettes passent de classe en classe en fonction des envies et des besoins. " Le réaménagement des classes est aussi une étape essentielle comme le souligne Christelle Korvorst " Chaque année on modernise un peu, on réorganise par exemple le coin lecture, on installe de nouveaux coussins, de nouveaux tapis...des petites choses qui ont toute leur importance pour que l'élève se sente bien dans sa classe." La cours de récréation a fait, elle aussi, l'objet d'une réorganisation en différentes zones de jeux: " On a une zone bleue où se trouvent des tables et des bancs en bois où les enfants peuvent lire ou s'occuper avec des jeux de société" explique l'instituteur Aymeric Locht " si ils veulent faire de grands mikados géants par exemple ou encore jouer aux échasses, ils doivent aller dans la zone jaune et ceux qui veulent jouer au foot vont dans la zone verte." Une organisation de l'espace de jeux qui devrait permettre aux enseignants de mieux gérer les conflits.