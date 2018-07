En Belgique aussi on commémore le 100ème anniversaire de la naissance de Mandela, au carillon

Ce mercredi, Nelson Mandela aurait eu 100 ans. Pour commémorer l'illustre militant contre l'apartheid, les carillons sonneront à midi.

Un hommage un peu partout dans le pays à l'ancien président sud-africain décédé en 2013. À Anvers, Bruges, Ath, Wavre, Gembloux, Bruxelles, plusieurs carillonneurs participent à l'événement. Parmi eux, Marie-Madeleine Crickboom qui jouera du carillon à Notre-Dame des Récollets de Verviers : "C’est une demande de l’ambassade d’Afrique du Sud en Belgique. Nous allons jouer Pata Pata de Miriam Makeba, Asimbonanga de Johnny Clegg et aussi d’autres mélodies plus populaires comme Shosholoza par exemple. Entre carillonneurs, on s’est échangé nos partitions. On a fait nos arrangements. Ça nous a fait gagner du temps pour pouvoir jouer directement les pièces demandées."

En Province de Liège, vous pourrez entendre à midi le carillon commémorer Nelson Mandela à Verviers, à Saint-Jean et à Saint-Barthélemy à Liège et également à 13h à la cathédrale de Liège.