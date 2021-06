En 2023 un centre thermal à Awans

Les travaux viennent de commencer rue Noël Heine, dans une vieille ferme en carré. Ils doivent se terminer dans deux ans. Le nouveau centre thermal pourra accueillir une centaine de personnes à la fois sur 2000 mètres carrés.

"Là, ils viennent de terrasser l'emplacement du futur parking" montre Stéphane Olivier, 35 ans et propriétaire des lieux. "Ensuite, ils vont empierrer. Ce sera un parking de 45 places. L'emplacement va d'abord servir de zone de stockage et de charroi pour tout le chantier.

C'est une vieille ferme en carré. On va conserver la façade qu'on va retravailler pour la rendre propre. On va refaire des ouvertures verticales un peu plus modernes. Quand on sera dans la cour intérieure, on verra vraiment à quoi ressemblait l'ancienne ferme. Ici, on aura un couloir d'accès qui mènera vers la partie thermale proprement dite dans la nouvelle partie."

Stéphane Olivier est ingénieur civil de formation. Il s'occupe de la partie développement du projet et du suivi de chantier. Il sera là pour aider au lancement. Son épouse Caroline Gemis est comptable. C'est elle qui s'occupera de la partie opérationnelle, la gestion journalière. C'est elle qui s'occupera du personnel, qui gérera le planning et l'accueil. Ce projet, c'est un gros investissement nous confirme-t-elle : "on est à quasi sept millions".

"Pourquoi avoir choisi Awans ? Eh bien, ici dans la région, ce genre d'établissement manquait un peu. On avait déjà vu cette ferme qui nous intéressait. Elle est vraiment bien située par rapport à l'autoroute. Elle est accessible et en même temps, on est un peu à la campagne.

On vise plutôt une clientèle active, qui viendront passer la soirée après le travail, manger, se détendre. On s'adresse aussi à des personnes plus âgées. Il y aura des abonnements : une fois par semaine, une fois par mois..."

"Une quinzaine d'employés vont travailler ici" détaille Stéphane Olivier : "des gens en cuisine, des serveurs, des gens à l'accueil, des esthéticiennes pour les soins, des gens pour le nettoyage, pour préparer les chambres..." "Un endroit comme ça manquait dans la région" conclut la future patronne. Il y avait un créneau et nous l'avons pris".