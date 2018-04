Empreintes, une exposition liégeoise sur le patrimoine écrit, témoin de l'histoire

Jusqu'au 20 juillet, la Cité Miroir de Liège accueille 122 livres, du très ancien au relativement récent, dans une exposition intitulée Empreintes. Il s'agit d'ouvrages exceptionnels issus principalement des collections de l'Université de Liège, à l'occasion de son bicentenaire, mais aussi de l'Université de Gand. Une lumière tamisée, une ambiance de bibliothèque du Moyen-Age, l'exposition Empreinte incite dès l'entrée au respect des ouvrages et au silence. A la découverte aussi. Celle des pièces remarquables qui y sont exposées. " On a des pièces qui ont plus de 1.500 ans, des morceaux de papyrus, et aussi des pièces beaucoup plus contemporaines. Parmi les pièces maîtresses, il y a le psautier de Lambert le Bègue et l’évangéliaire d’Averbode ", précise Paul Thirion, un des commissaires de l'exposition.

Le psautier dit de Lambert-le-Bègue date du 13ème siècle - © RTBF - Olivier Thunus L'Université de Liège dispose d'une collection de deux millions et demi d'ouvrages. La volonté était d'en partager quelques-uns avec le public car chaque ouvrage est en quelque sorte un témoignage historique : " C’est véritablement le véhicule historique des connaissances, des savoirs, de la pensée universitaire et le véhicule même de la science. Au départ, on voit que ces biens sont quand même des biens matériels et symboliques extrêmement précieux, mais pas si fréquents que ça, et que l’écrit est aussi un symbole qui incarne énormément de choses en termes de savoir, de culture et de réflexion critique aussi ", explique Didier Vrancken, vice-recteur de l'ULiège, en charge de la citoyenneté.

Parmi les ouvrages exposés, le De Revolutionibus, de Nicolas Copernic - © Jean-Louis Wertz - Cité Miroir Empreintes est aussi une exposition qui se décline en huit thèmes : " Huit thématiques qui montrent le rôle de l’écrit, donc il y a la transmission des savoirs, celle des croyances et le support qu’est l’écrit à la croyance, les sciences, la découverte du monde, l’écrit utilisé par le pouvoir et l’écrit utilisé par la contestation, l’art et l’histoire évidemment ", détaille Cécile Oger, autre commissaire de l’exposition.

Un bon nombre d'ouvrages exposés peuvent être parcourus en intégralité via un QR code. Exemple : les Fleurs du mal, de Baudelaire - © RTBF - Olivier Thunus Une exposition d'ouvrages anciens, mais une exposition 2.0. Une grande partie des ouvrages peut être visualisée en intégralité grâce à une connexion Internet et un QR code. Un procédé que l'on retrouve aussi dans le catalogue de l'exposition. Celle-ci se tient en français, en néerlandais et en allemand jusqu'au 20 juillet à la Cité Miroir de Liège. L'entrée y varie de 3 à 7 euros.

Une carte du monde, en chinois, datant de 1648 - © RTBF - Olivier Thunus Un Coran, de Turquie, de 1823 - © Jean-Louis Wertz - Cité Miroir Un recueil de dessins effectués durant la campagne d'Egypte de Napoléon Bonaparte - © RTBF - Olivier Thunus