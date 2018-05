Emotion policière et défense des congés pénitentiaires par le chef de la police liégeoise

Durant la minute de silence observée à 13h au centre de Liège, qui a réuni environ 500 personnes dont de nombreux policiers, l'émotion était palpable. Une émotion notamment présente chez les policiers liégeois, comme le confirme leur chef de corps, Christian Beaupère : " Ils portent le deuil, mais ils restent debout parce que plus que jamais, ils ont compris qu’ils ont une mission, qu’ils souhaitent vraiment effectuer à 100 pc, et donc ils ont repris tout de suite les patrouilles, la sécurisation des Liégeois, des Liégeoises et des visiteurs. Mais le moral est effectivement très affecté ".

Un commissaire divisionnaire qui est aussi revenu sur l’importance de ce type d’hommage : " Un moment donné, c’est très important de pouvoir se retrouver car même s’il y a 1 000 policiers, ils n’ont pas l’occasion de se voir tous les jours. Ils se croisent mais ils ne se voient pas. Ici, c’est vraiment l’occasion, en grand nombre, de se voir. Ils se sont parlés. Ils se sont réconfortés mutuellement et je pense que ce sont de valeureux liégeois, aussi. Et donc ils repartent de bon pied ".

Le soutien reçu de la population a aussi été très apprécié des policiers : " On a reçu des messages de soutien par milliers donc on sent vraiment que la population est derrière nous. C’est typique aussi de la population liégeoise : on est très solidaire à Liège donc je crois qu’ils vivent pleinement notre peine ", estime Christian Beaupère.

Congés pénitentiaires

L’auteur des assassinats était en congé pénitentiaire au moment des faits. Des congés que défend le chef de corps : " Le discours le plus extrémiste, c’est de dire que les policiers attrapent les voleurs et les mettent en prison, qu’on les libère puis qu’ils assassinent les policiers. Ça serait vraiment trop réducteur. L’auteur avait bénéficié d’un congé pénitentiaire à 14 reprises et le système judiciaire est ainsi fait. Il faut que les prisonniers puissent un moment donné être réinsérés dans la société. Sinon on va à l’échec, ou alors il faut les enfermer jusqu’à la fin de leur vie. Mais je pense que c’est le ministre de la Justice qui peut le mieux s’exprimer par rapport à ça. C’est Liège qui paie le lourd tribu d’un système dont on ne peut pas dire qu’il soit défaillant ".

Des policiers qui pour l’heure sont dans la tristesse mais qui pourraient aussi ressentir de la colère : " Pour le moment, ils sont d’abord tristes mais je pense que dans les jours qui viennent, je devrai être particulièrement attentif parce que je pense qu’effectivement, la colère un moment donné peut prendre la place de la tristesse ", craint Christian Beaupère.

Mesures de sécurité

Suite à ces événements, la sécurité a été renforcée à Liège. Tant la sécurité générale que celle des policiers : " Nous avons renforcé la présence policière sur le terrain, notamment pour assurer notre rôle de sécurisation de la population. Ici c’est la présence policière qui doit être accentuée. Il y a plus de pelotons anti-banditisme, on augmente les patrouilles, il y a des heures supplémentaires à prester, il y a plus de présence policière en civil aussi, à la fois pour s’entraider, à la fois pour se sécuriser l’un l’autre. Et surtout, nous avons la chance d’avoir un dispositif de 150 caméras particulièrement performantes parce qu’on vient de les rénover. J’ai augmenté le nombre d’opérateurs pour pouvoir surveiller l’entourage de nos policiers ", précise Christian Beaupère.