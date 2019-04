Embourg: deux salles d'étude mises à la disposition des étudiants en blocus

C'est le début des vacances de printemps et forcément, le début du blocus pour les étudiants.

Certains préfèrent rester chez eux pour plancher sur leurs cours, mais d'autres recherchent le calme des bibliothèques et autres salles d'étude. Le hic, c'est qu'elles sont souvent bondées.

A Embourg, sur la commune de Chaudfontaine, une initiative vient d'être lancée pour offrir un confort d'étude à ces étudiants. Des étudiants du supérieur qui sont donc invités à retourner sur les bancs de l'école communale, l'école Princesse de Liège.

Deux salles y ont été aménagées: une pour l'étude, l'autre dédiée à la détente. Ici, pas de playstation mais une fontaine à eau, une machine a café et un micro-ondes. Et tout est gratuit.

"Ici, on a une vingtaine de places" explique Jonathan Mertens, de l'échevinat de la jeunesse à Chaudfontaine. "Ce n'est pas très grand pour commencer, on verra après, en fonction du succès. On a beaucoup de jeunes qui habitent la commune et qui font des études dans le supérieur, qui allaient soit au Sart Tilman, soit dans d'autres salles. Mais le Sart Tilman, même en arrivant très tôt le matin, c'est très vite complet. On a donc proposé cette alternative. Et ici, on voit vraiment qu'ils sont là pour étudier, pour se donner une chance de réussir, et non pas pour utiliser la salle dans un autre objectif".

Dans un premier temps, cette salle d'étude sera ouverte de 8h30 à 21h pendant les deux semaines de vacances de printemps. Et ensuite tous les weekends jusqu'à la fin juin.

S l'expérience est positive, elle sera aussi accessible durant les prochaines vacances d'automne et d'hiver.