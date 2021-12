Embourg: depuis 26 ans, Micheline peint des décorations de Noël sur les vitrines commerciales

C'est une tradition des fêtes de fin d'année: les vitrines des commerces se couvrent de peintures décoratives. Du Père Noël aux motifs plus stylés, il y en a pour tous les goûts et toutes les couleurs.

Cette année, j'ai plus de vitrines à faire. On dirait que les gens ont envie de faire la fête.

Et la peinture sur vitrine a ses artistes. Micheline, alias Micky Color, en fait partie. Cela fait 26 ans qu'elle peint des vitrines de commerces lors des fêtes de fin d'année. Son matériel est stocké dans le coffre de sa voiture: une vingtaine de pots, un pistolet à peinture, une dizaine de pinceaux. Mais pas question de lui demander de peindre n'importe quoi, ni n'importe qui: "Je n'aime pas de faire des Père Noël parce que ce n'est pas du tout mon style et je ne suis pas accro à ça. Je fais plutôt quelque chose de féminin. L'année passée, les clients n'ont pas fait faire de décorations. Soit ils étaient à l'arrêt, ou ils avaient moins de clients, donc ils ont préféré ne pas dépenser de budget dans les vitrines. Mais cette année, on dirait que les gens ont envie de faire la fête et j'ai eu beaucoup plus de vitrines à faire". Et le travail est physique: "Ici, la vitrine est grande. Je dois monter et descendre des escabelles beaucoup de fois, les déplacer. Cela me prend presque toute l'après-midi".

Une belle décoration est un point attractif pour le magasin

Celui qui a une si grande vitrine, c'est Vincent Datena, le patron d'une épicerie fine italienne à Embourg, sur les hauteurs de Chaudfontaine: "Ça fait vraiment partie intégrante de ma vitrine pour les fêtes de fin d'année. Une belle décoration est un point attractif pour le magasin". Et la clientèle y est réceptive: "Je pense que ça met aussi une bonne ambiance et un sourire général sur les clients en cette période un peu morose".

Une peinture de vitrine de commerce prend entre 2 heures et une journée, et coûte, dans ce cas, de 50 à 250 euros.