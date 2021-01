Elvis Pompilio expose sa nouvelle collection passage Lemonnier, à Liège

Ses chapeaux ont fait le tour du monde

Ses chapeaux ont fait le tour du monde. - © JPMDR

De Madonna à la famille royale d'Angleterre, les chapeaux d'Elvis Pompilio ont fait le tour du monde. Installé à Bruxelles, le modiste a choisi pourtant de présenter ses œuvres dans un magasin à Liège, en compagnie d'autres créateurs liégeois. "Je n'ai pas de magasin, je vends juste chez moi, sur rendez-vous, et là, exceptionnellement, j'ai accepté, comme ce sont des amis de longue date qui ont ouvert ce magasin, de présenter mes collections, parce que c'est une ville qui me tient beaucoup à cœur, et je suis très très fier d'être Liégeois" explique le créateur.

Autour des chapeaux, des créations d'autres artistes liégeois

Autour des chapeaux d'Elvis Pompilio, on peut découvrir aussi dans ce magasin éphémère des articles de mode haut de gamme de créateurs, pour la plupart liégeois: "Il y a les dessins de Christophe Lardot -qui est professeur de dessin d'ailleurs à Liège-, il y a des collages de Jean-Paul Mass de Rouch, il y a Marc Lannoo qui est créateur de vêtements et de bijoux, et il y a aussi Ann Demeulemeester qui présente de la vaisselle".

Liège, la ville où j'ai grandi, où j'ai tout appris

Depuis l'ouverture, Elvis Pompilio vient régulièrement à Liège: "En général, je viens presque chaque samedi et je rencontre les clients, ça fonctionne quand même pas mal du tout. Je ramène chaque fois des nouveaux chapeaux, donc ça tourne, et c'est vraiment agréable comme situation. Liège est la ville où j'ai grandi, où j'ai tout appris, et je suis vraiment très content de revenir à Liège pour un petit projet, un beau projet, où je suis avec tous mes amis".

Reste à voir si le projet sera prolongé le mois prochain.