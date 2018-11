Elsenborn : un camp militaire qui a changé plusieurs fois de propriétaire en 1918-1919

Arrive alors 1914 : " L’Allemagne y a massé des troupes mais elle se servait principalement du camp comme centre de formation pour les troupes qui étaient situées dans les garnisons du Rhin. Le camp a été utilisé entre 1914 et 1918 principalement comme centre de formation et d’entraînement pour les rappelés, qui allaient partir vers le front de l’Ouest. Le camp a aussi servi de camp de travail pour des prisonniers russes. Ils ont notamment construit la nouvelle route qui part du rond-point d’Elsenborn vers la route de Kalterherberg parce que l’ancienne route entre les deux localités passait à travers le camp et il n’était plus possible de l’utiliser. Les prisonniers russes qui sont décédés au camp ont été enterrés au cimetière de Nidrum ", détaille encore l’adjudant de corps.

Jusqu'en 1918, ce camp était situé en Allemagne. A l'Armistice, il a changé plusieurs fois de propriétaires. C'est ce que détaille l'adjudant-major Fabien Briot. Il est en quelque sorte la mémoire du camp : " Le 8ème corps d’armée de Coblence cherchait un camp d’entraînement, principalement pour l’artillerie, mais aussi pour l’infanterie et la cavalerie. En 1894, ils ont trouvé la plaine d’Elsenborn, qu’ils ont racheté aux villageois, et dès 1894 le camp a été utilisé comme camp d’entraînement. Il pouvait déjà, début 1900, abriter 1 500 chevaux et presque 5 000 soldats ", explique-t-il en ce qui concerne la naissance du camp militaire.

Le camp militaire d'Elsenborn a notamment servi à masser des troupes en vue de l'invasion de la Belgique en 1914 - © Tous droits réservés

Anglo-canadien puis belge

En 1918, l’Allemagne est vaincue et le camp change de propriétaire : " Le camp passe de main. En 1918, il n’était plus utilisé pour l’entraînement mais était devenu un gîte d’étape pour les troupes qui rentraient du front de l’Ouest et qui rentraient en Allemagne. Et à l’Armistice, ce sont les Anglais et quelques Canadiens qui ont repris le commandement du camp jusqu’aux accords du Traité de Versailles. A ce moment-là, en juillet 1919, ce sont les Belges qui ont repris de commandement ".

Et depuis, mis à part durant la seconde guerre mondiale, le camp militaire d’Elsenborn est resté belge : " C’est même le plus gros camp de Belgique. Il est toujours en pleine activité et nous accueillons chaque année énormément de troupes. C’est d’ailleurs le seul camp d’entraînement militaire de Belgique qui permette d’utiliser toutes les armes dont l’armée belge dispose. Nous avons aussi beaucoup de collègues d’autres pays qui viennent s’entraîner chez nous, notamment des Luxembourgeois, des Français et des Hollandais ".