Elsenborn: les laboratoires Ortis pourront-ils continuer à utiliser la racine de rhubarbe du Tibet ?

L'extrait de racine de rhubarbe du Tibet est, depuis plus de 60 ans, un ingrédient important des compléments alimentaires à base de plantes produits par les laboratoires Ortis à Elsenborn. Dans l'Union Européenne, une possible interdiction plane aujourd'hui sur lui.

C'est plus de la moitié du chiffre d'affaire d'Ortis qui est menacée. En Europe, une vingtaine d'entreprises du même secteur et de même taille pâtiraient aussi d'une interdiction de l'utilisation de la racine de rhubarbe du Tibet dans les compléments alimentaires. En cause : l'avis d'un panel d'experts de l'Autorité européenne de sécurité des aliments, l'EFSA, qui, à la demande de certains pays européens, avaient été chargés de vérifier la sécurité d'emploi de certaines substances utilisées dans les compléments alimentaires.

Michel Horn, actionnaire et administrateur des Laboratoires Ortis et président de la Fédération européenne des fabricants de compléments alimentaires, explique : " Le panel d’experts qui a été chargé d’examiner l’innocuité de substances dont fait partie la rhéine, qui est le principe actif de la rhubarbe, n’a pas été en mesure de déterminer un dosage sûr à l’emploi. Ça repose sur le fait que les experts qui se sont chargés de faire ça sont des toxicologues, qui ont pour habitude d’examiner des molécules pures, alors que, dans un extrait de rhubarbe, comme celui que nous fabriquons, vous avez une matrice constituée d’autres principes actifs que simplement la rhéine et qui a un effet, en fait, antagoniste par rapport à une éventuelle toxicité qu’un principe actif pur pourrait avoir. Les remèdes traditionnels de la médecine traditionnelle chinoise contiennent tous sans exception une part de racines de rhubarbes, parce que c’est un anti-inflammatoire et un dépuratif qui, dans la tradition de l’utilisation en Chine, va avoir un effet complémentaire sur les autres principes actifs qui seront intégrés dans le produit. "

Cela signifie-t-il que la Commission européenne ne s’est pas adressée aux bons experts ? " Oui, c’est vraiment notre conviction. ", répond Michel Horn, " Nous avons relevé le point évidemment avec la Commission européenne et avec les experts de l’EFSA. Ils disent : " Oui, effectivement, on aurait pu adjoindre des expertises plus précises. Mais, malheureusement, c’est trop tard. L’avis a été rendu et on ne peut rien y changer. ". Ce sont des vérificateurs de risque, des risk assessors, et ils ne peuvent pas refaire deux fois le même exercice. "

Tout n’est cependant pas encore joué. " L’industrie des compléments alimentaires, en tout cas les entreprises qui utilisent cet ingrédient-là, vont devoir faire une évaluation de sécurité d’emploi et nous allons devoir introduire les dossiers qui vont permettre d’asseoir l’innocuité de l’ingrédient en question. L’introduction de tels dossiers coûte beaucoup d’argent. Nous voudrions être assurés de fournir le type d’informations dont ils ont besoin et, pour l’heure, on ne peut pas obtenir de " cahier des charges ", si vous voulez, du type d’informations qu’ils désirent pour entériner l’innocuité du produit. ", détaille Michel Horn.