Elia investit 10 millions pour soutenir les besoins d'électricité sur le plateau de Herve

Elia, responsable de la gestion et de la maintenance du réseau de transport d'électricité, a investi 10 millions d'euros afin de garantir la sécurité d'approvisionnement et anticiper les besoins futurs dans l'est de la Belgique en réalisant une liaison souterraine entre Rabosée (Liège) et Battice (Herve), a annoncé jeudi Dominique Gathoye, gestionnaire de projet chez Elia.

Cette nouvelle liaison haute tension présente une double particularité puisqu'elle passe tout d'abord de 70 kV à 150 kV, et ce afin de garantir les besoins futurs, et ensuite parce qu'elle se veut désormais souterraine, prenant la place de la liaison Bellaire-Battice construite en 1923, laquelle comprenait 86 pylônes qui ont tous été démontés dans le courant du premier semestre 2018.

Cette nouvelle liaison débute sur la ligne aérienne à Rabosée (Liège) avant de passer par un poste de transition à Blegny et d'être ainsi enfuie, dans des tranchées d'une largeur d'1 à 2,4 mètres, à Barchon, Soumagne et Herve avant de rejoindre le poste situé dans le zoning de Battice.

Lancé début de l'année dernière, ce chantier, long de 12 km, a été achevé 15 mois plus tard. Inscrits dans le plan de développement fédéral 2015-2025, ces travaux ont nécessité une collaboration avec le projet d'interconnexion ALEGrO, entre la Belgique et l'Allemagne, les deux chantiers passant sous la ligne 38, à savoir le RAVeL, récemment bitumé par le SPW.

Cette liaison permettra de soutenir la croissance économique de la région tout en répondant à l'évolution des besoins de la communauté et des productions d'électricité.