Elèves et enseignants formés aux bons comportements liés aux cars

Quel comportement adopter pour traverser à proximité d'un bus ? Comment évacuer rapidement un car en cas d'incident ? Autant de questions abordées ce jeudi à l'école communale de Bosson, dans la commune de Ferrières, lors d'une formation destinée aux enfants mais aussi aux enseignants et accompagnants scolaires. Une initiative de la Fédération belge des entrepreneurs d'autocars et autobus qui voulait sensibiliser aux bons gestes à adopter.

Un enfant percuté par une voiture dont l'arrivée était cachée par le bus, cela arrive encore trop souvent. D'où l'intérêt de cette formation qui apprend aussi à sortir d'un bus dans le bon ordre. Des règles bien comprises par les enfants : " Il y a l’accompagnateur qui doit nous toucher l’épaule pour qu’on sorte, et quand on traverse il faut attendre que le bus parte et regarder des deux côtés, et après on peut y aller ", explique Léa, élève de 6ème primaire. Dans la même classe, deux autres élèves avouent ne pas toujours respecter ces règles : " Avant, j’avais oublié deux ou trois petites règles et donc je ne les respectais pas bien ", reconnaît Thomas. " Maintenant je les respecte mais avant pas trop, donc c’était utile de les rappeler ", admet Mattéo.

L'objectif était aussi de former le personnel d'encadrement scolaire et cela a suscité une certaine prise de conscience, à l’exemple de Nathalie Dinjart, éducatrice à l'école du manoir d'Anjou à Waterloo : " C’est aujourd’hui que je me suis rendu compte de ce que c’était. Pourtant, dans l’école, il y a des exercices d’évacuation lors d’incendie, etc., donc il serait logique de faire la même chose pour les cars et les bus, ce qu’on ne fait jamais ".

Des enseignants appelés à répandre la connaissance des bons gestes auprès de leurs collègues.