"Elegance et beauté", un des critères du nouveau directeur de l'Opéra Royal de Wallonie, Stefano Pace

Après le décès de son directeur Stefano Mazzonis cette année, c'est Stefano Pace, un autre italien, qui dirigera l'Opéra de Liège. Cet architecte de formation a déjà occupé plusieurs postes de direction dans des institutions lyriques à Paris, Valence, Catane, et Londres. Depuis 2015, il dirigeait le théâtre lyrique Giuseppe Verdi de Trieste. Il était en visite à Liège pour préparer son arrivée.

Liège, une ville que Stefano Pace connait déjà

"Je suis vraiment heureux d'être arrivé à Liège et d'avoir eu les premières rencontres avec le chœur, l'orchestre, les techniciens, les bureaux, les gens qui dirigent et qui font vivre ce théâtre" explique le nouveau directeur de l'Opéra Royal de Wallonie, Stefano Pace. "Moi j'ai une expérience d'opéra un peu dans tous les secteurs. La dernière a fait de moi un directeur d'opéra à Trieste et je continue ici à Liège, et j'en suis ravi".

Car Liège est une ville qui ne lui est pas inconnue: "A l'âge de 12 ans, mes premières vacances à l'étranger m'ont amené à Liège avec un couple d'oncles qui avaient ici des relations familiales" se souvient Stefano Pace. "Je sais combien le public liégeois est attaché à l'ORW, son enthousiasme, et le fait qu'ils sont vraiment nombreux. Voir une fréquentation de 100 000 personnes sur une année pour une salle d'environ 1000 places, c'est vraiment formidable".

Je ne me limiterai pas au répertoire italien et français

Ce que souhaite le directeur, c'est donner la vision la plus vaste possible de l'opéra dans tous ses répertoires: "Je ne me limiterai donc pas uniquement au répertoire italien et français" confie-t-il, "mais il est évident que je ne vais pas oublier l'héritage qui m'a été laissé par Stefano Mazzonis, et toujours avec des critères qui sont ceux d'une certaine élégance et beauté. Je ne suis pas quelqu'un qui aime le théâtre de rupture ou de provocation. Je vais d'abord apprendre à connaître cet opéra de Liège, mais je veux lui donner une image, une particularité qu'il a déjà, la renforcer, et la rendre encore plus internationale et accessible".

Un projet d'académie pour jeunes artistes

Stefano Pace a aussi d'autres projets: "Un des projets que je voudrais développer, c'est celui d'une académie de formation pour jeunes chanteurs et jeunes équipes artistiques, -directeurs d'orchestre, metteurs en scène, décorateurs et costumiers-, qui servirait aussi de lancement pour des jeunes talents de la communauté française".

A lire aussi: L’Opéra Royal de Wallonie dévoile sa nouvelle saison

Le Requiem de Mozart, c'est l’œuvre choisie par l'Opéra Royal de Wallonie pour débuter la saison à Liège. Une saison qui commencera véritablement avec "La force du destin", un opéra de Verdi programmé dès la mi-septembre. La programmation cette année fait une fois de plus la part belle aux compositeurs italiens classiques, mais pas seulement. Dans les 10 opéras proposés, il y aura aussi du Mozart et du Tchaïkovsky. Les ventes de tickets en ligne ont commencé le 19 pour les abonnés, et ce sera à partir du 26 août pour le grand public.