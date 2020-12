Elections sociales en province de Liège : la FGTB progresse mais la CSC reste le premier syndicat

Les résultats des élections sociales 2020 sont dans l’ensemble tombés. Dans les entreprises de plus de 50 personnes, les travailleurs ont choisi leurs représentants syndicaux. Entre FGTB et CSC, la lutte finale tient souvent à un fil… Alors que peut-on retenir de ces élections sociales en région liégeoise ?

D’abord qu’en province de Liège, la CSC reste majoritaire avec 52,55% des mandats syndicaux (1613) contre 41,77% pour la FGTB (1282) et 5,11% pour la CGSLB (157). Mais si on compare les résultats à ceux de 2016 (CSC 54,94%, FGTB 40,23%, CGSLB 4,06%), on constate que les verts perdent 2,5% des voix, les rouges en gagne 1% et demi et les bleus 1%. Globalement, la FGTB a donc progressé par rapport à il y a 4 ans.

A Liège-Huy-Waremme, CSC et FGTB sont au coude à coude

Cet écart entre la FGTB et la CSC diminue encore plus à Liège-Huy-Waremme où les verts et les rouges sont au coude à coude. Si elle y reste le premier syndicat, la CSC passe en dessous de la barre des 50% de mandats (47,68%) et l’écart avec la FGTB (46,18%) n’est plus que de 1% et demi alors qu’il était encore de presque 6% il y a 4 ans (50,25% pour la CSC contre 44,36% pour la FGTB). Le syndicat chrétien, à Verviers par contre, reste largement dominant avec 57,43 % des mandats contre 36,65% pour la FGTB.

La CSC l’emporte chez EVS, Sprimoglass, John Cockerill, Skechers…

Le syndicat chrétien est particulièrement fier d’entrer chez EVS, l’entreprise de serveurs vidéo, et d’y rafler tous les mandats et chez . Belle entrée aussi des verts chez Physiol, le fabricant d'optiques. Majoritaire chez Sprimoglass, la CSC se distingue aussi chez Eurogentec, Coca-Cola, Inbev ou John Cockerill. Les verts dominent dans l’enseignement, les soins de santé, les maisons de repos et chez Skechers, le distributeur de chaussures dans le secteur du transport et de la logistique, par exemple.

Le métal et La FN, Liège Airport, Mythra, Van der Walk pour la FGTB

Les rouges eux, avancent leur large position ultra-majoritaire dans le secteur du Métal dont la FN mais pas seulement.

A Liège Airport aussi, chez TNT. La FGTB souligne son entrée majoritaire dans le réseau hôtelier Van der Walk ou dans le groupe pharmaceutique Mythra. Les rouges sont majoritaires chez CSD, la centrale de soins à domicile, Intermarché, Cora, CBR..