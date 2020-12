Elections sociales : des recours, notamment à la Fabrique Nationale

Les élections sociales sont terminées, mais, en région liégeoise, le tribunal du travail s’apprête à traiter un nombre anormalement élevé de recours en annulation des résultats. Il faut dire que la procédure de vote par correspondance, pour cause de pandémie, a pu connaître quelques ratés. Les requêtes concernent notamment la mutuelle Solidaris, l’institut Marie-Thérèse, la Croix Jaune et Blanche, et la société Kinolt. Et puis la Fabrique Nationale où la CSC se plaint.

Dans cette entreprise, le taux de participation a été très élevé. Et le rapport de force au sein de la délégation syndicale, déjà très favorable à la FGTB, s’est encore accentué avec le gain du septième siège, un mandat de plus par rapport au scrutin précédent. Il s’est joué, en fonction des règles de dévolution, à quelques voix près. Divers griefs sont soumis aux magistrats, notamment un problème d’impression dans les bulletins qui a imposé de décaler de cinq jours les opérations, sans parler d’une grève des postiers herstaliens, qui a pu perturber la distribution des convocations et qui a entraîné leur envoi par coursiers au domicile de plus de sept cents ouvriers. Les scores en ont-ils été influencés ? C’est désormais à la justice de se prononcer. Mais les procès-verbaux, au jour du dépouillement, ont été approuvés par les témoins des deux organisations.

Il faut dire que, dans un climat social plutôt lourd, la campagne a été particulièrement dure : le front commun n’est plus qu’une chimère, depuis longtemps. Or, la FN se prépare à une année difficile. Comme d’habitude, la direction se montre très discrète sur ses prévisions de chiffres d’affaires. Mais selon nos informations, le carnet de commandes, entre autres pour les mitrailleuses, est particulièrement malingre. Et, en fonction des ébauches de plan de charge des divers ateliers, plusieurs dizaines d’emplois semblent excédentaires.