Elections: la liste PTB ambitionne 3 députés liégeois à la Région et 3 à la Chambre

A Liège, le PTB a présenté ses listes pour les prochaines élections. En province de Liège, le parti des travailleurs espère effectuer une percée électorale en plaçant 3 députés fédéraux et 3 députés régionaux contre un et deux actuellement. Fort de ses 13,4% obtenus lors des élections provinciales en 2018, le parti de gauche -qui a le vent en poupe- vise les 15% lors du prochain scrutin.

"Des candidats connectés à la réalité"

Métallurgiste, caissière, pensionnés, syndicalistes, conducteurs de trains, pompier, ouvriers du bâtiment... "Nous avons mis un soin particulier à ce que la majorité de nos candidats soient issus du monde du travail" déclare le porte-parole du PTB, Raoul Hedebouw. Le bouillant député fédéral est candidat tête de liste à la Chambre. La herstalienne Nadia Moscufo occupe la deuxième place et la troisième place sera occupée par un ancien délégué syndical de Ford Genk, Gaby Colebunders. Le sérésien Damien Robert, président provincial du parti, sera premier suppléant. Aux régionales, c'est l'assistante sociale et conseillère communale de Seraing, Alice Bernard, qui emmène la liste. A l'Europe, le PTB espère envoyer un élu. La cheffe de groupe du PTB à Liège, Sophie Lecron, y occupera la deuxième place comme candidate.

"Une gauche qui ose"

Dans les priorités de son programme, le PTB met en avant la justice fiscale et dénonce les multinationales qui paient très peu d'impôts. Le parti veut aussi diminuer de 21 à 6% la TVA sur le gaz et l'électricité, une ancienne revendication que le PTB avait lancée en 2006. Enfin, comme la FGTB notamment, il plaide pour un salaire minimum de 14 euros l'heure.

Côté environnement, la liste revendique des transports publics gratuits et l'obligation pour les grandes entreprises polluantes de réduire leurs émissions. Elle demande la suppression des quotas carbone pour empêcher que les multinationales revendent ce que le PTB appelle "des droits de polluer".

De futurs députés payés au salaire moyen d'un travailleur

A Liège, le scandale des rémunérations de l'affaire Publifin a fait couler beaucoup d'encre. Le PTB rappelle que ses futurs députés continueront à vivre avec leur ancien salaire de travailleur, soit environ en moyenne entre 1700 et 2000 euros.