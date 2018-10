Elections: derniers préparatifs dans les bureaux de vote à Liège

Jour J-1. De nombreux agents communaux se mobilisent ce samedi encore pour les derniers préparatifs des bureaux de vote. A Liège, ils sont une douzaine de volontaires à mettre les bouchées doubles afin de transformer la salle de gymnastique d'un Athénée du centre-ville, en bureau de vote.

Un travail plus conséquent cette année, de manière générale, en raison du retour au vote papier, comme l'explique François Gérard, coordinateur technique: "le vote papier prend beaucoup plus de temps que le vote électronique. On a donc dû augmenter le nombre de bureaux de vote et, dans chaque bureau de vote, le nombre d'isoloirs." La ville de Liège compte 180 bureaux de vote, comprenant chacun cinq à six isoloirs. Au total, cela représente près de 1000 isoloirs à installer sur l'ensemble du territoire de la ville.

Trouver 120 locaux

Et pour le dépouillement, il a fallu trouver 120 locaux, le plus généralement des classes d'écoles, pour mettre en place soixante bureaux de dépouillement communal et soixante bureaux de dépouillement provincial. Les agents s'affairent au montage des chicanes qui sépareront les différents bureaux de vote, le montage des isoloirs et s'apprêtent également à réceptionner des tonnes de papier.

5 tonnes de papier

"Ne fusse que pour les bulletins de vote, on en a pour cinq tonnes " explique François Sauvage " cinq tonnes à répartir sur les 180 bureaux de vote. La quantité de papier que l'on va utiliser cette année est vraiment impressionnante! " Le retour au vote papier implique désormais que l'on rebouche le trou de chaque isoloir par lequel passaient auparavant les câbles qui étaient reliés à un ordinateur. "Le problème qui s'est posé aussi et auquel on n'a pas pensé tout de suite, c'est celui du retour du bon vieux crayon qui doit bien-sûr être attaché quelque part dans l'isoloir " ajoute François Gérard. Enfin, la ville de Liège s'est équipé cette année de nouvelles urnes. Ces 1000 nouvelles urnes, faites de tissu et de carton sont pliables, beaucoup plus légères et donc plus maniables que les anciennes urnes en bois. Voilà qui devrait ravir les présidents de bureau de vote qui devront les transporter dans les bureaux de dépouillement. Tout ce dispositif devra être démonté dès lundi dans chaque bâtiment qui aura été réquisitionné pour les besoins de ces élections.