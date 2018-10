Elections: à Liège, les négociations commenceront probablement ce mardi

Vu l'écrasement de son partenaire historique, le cdH, le PS de l'actuel et nouveau bourgmestre Willy Demeyer doit former une nouvelle majorité.

Premier parti de la ville, le PS de Willy Demeyer lance les invitations. Il souhaite des rencontres bilatérales avec le PTB, Vert Ardent et le MR. Cela devrait idéalement avoir lieu ce mardi après-midi à l’Hôtel de Ville.

Il n'y a donc pas de rencontre prévue avec le cdH.

Plusieurs majorités sont possibles: avec le seul MR, avec Vert Ardent mais c'est très juste, avec le PTB ou encore un scénario de tripartite.

La FGTB Liège-Huy-Waremme contre une majorité alliant PS et MR à Liège

Alors que le bourgmestre de Liège, Willy Demeyer (PS), a annoncé qu'il débuterait les négociations ce mardi en vue de former la future majorité, la FGTB Liège-Huy-Waremme l'invite fortement à ne pas s'allier au MR, a indiqué lundi Jean-François Ramquet, secrétaire régional interprofessionnel.

Dans un communiqué intitulé "Choisir partout des majorités de gauche", la FGTB Liège-Huy-Waremme s'exprime en défaveur d'alliances avec le MR, en particulier à Liège où la majorité PS/MR a de grandes chances d'être reconduite à la Province et où un rapprochement entre les deux formations n'a pas échappé au niveau de la ville de Liège.

"Les résultats globaux de la gauche montrent à quel point les politiques d'austérité actuelles sont remises en cause par la population", souligne Jean-François Ramquet. "Il apparaît que, dans de nombreuses communes, des politiques alternatives de gauche peuvent être rendues possibles par des majorités ad hoc. Conformément à ce qu'elle avait exprimé avant les élections, la FGTB Liège-Huy-Waremme demande que cette piste soit explorée prioritairement partout où c'est mathématiquement possible".

S'allier à la droite lorsque l'alternative est possible reviendrait, selon la FGTB Liège-Huy-Waremme, à "se moquer non seulement de l'électeur mais aussi des discours électoraux qui ont, à longueur de tracts, condamné les politiques régionales et fédérales du cdH et du MR".