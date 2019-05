Elections 2019: trois élues communales sérésiennes décrochent un nouveau mandat

Trois élues communales sérésiennes ont décroché un autre mandat ce dimanche. La socialiste Laura Crapanzano, échevine des travaux et des finances depuis les dernières communales, a obtenu un siège à la Chambre.

Autre socialiste, Sabine Roberty, l'échevine de l'état-civil, devient députée wallonne. Conseillère CPAS durant 6 ans, conseillère communale durant 12 puis échevine depuis 2012, Sabine Roberty pensait au départ continuer à se limiter au niveau communal: "Après des élections communales en octobre 2018, j'avais vraiment envie de conserver mes fonctions d'échevine. La première réponse à la question de savoir si je voulais bien aller sur la liste à la Région a été non. Ce qui m'a décidée, ce sont les militants de ma section, les amis, des citoyens qui m'ont dit: Sabine, s'il y a moyen de faire bouger les choses, vas-y. Si tu es sur la liste, ça ne veut pas dire que tu seras élue". Maintenant qu'elle est élue, Sabine Roberty va donc devoir abandonner l'échevinat: "C'est avec beaucoup de tristesse que je vais quitter mes fonctions d'échevine, mais voilà, à partir du moment où j'ai décroché un siège, c'est tout à fait normal de monter à la Région. J'y vais pour travailler pour ma ville et pour travailler pour les citoyens".

Enfin, Alice Bernard, qui conduisait la liste du PTB, a elle aussi été élue. Cette assistante sociale a rejoint le PTB il y a presque 40 ans. Depuis, elle a multiplié les élections sans être élue. Et voici que coup sur coup, elle décroche un siège au conseil communal de Seraing puis au parlement wallon. "C'est l'aboutissement de tout un investissement et de tout un engagement" explique-t-elle. "J'ai aussi eu toute une carrière syndicale, beaucoup de présence sur le terrain, notamment dans le secteur non-marchand. C'est une marche supplémentaire. Je pense que je vais plancher sur tout ce qui est social, lutte contre la pauvreté, tout ce qui est défense de l'emploi, notamment la fameuse réforme des APE, de façon à permettre que le service rendu à la population soit pérennisé, soit financé par les pouvoirs publics. Ce n'est pas normal qu'il y ait encore tant de pauvreté en Région wallonne. Il faut qu'on y mette les moyens si on veut résoudre les problèmes. Les électeurs nous ont fait confiance sur la question justement de la lutte contre la pauvreté, la lutte pour le social, mais aussi la lutte pour la bonne gouvernance ou encore pour les transports en commun gratuits. Ce sont des choses qu'on ne va pas mettre de côté. On verra bien qui prend les mêmes engagements que nous et alors dans quelle mesure on va pouvoir conclure des partenariats. Mais c'est vraiment trop tôt pour dire des choses maintenant de façon ferme et définitive".