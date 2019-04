Elections 2018 - Grâce-Hollogne: Maurice Mottard a déposé son pacte de majorité

Maurice Mottard, le bourgmestre en titre de Grâce-Hollogne sous la précédente législature et vainqueur des élections communales d'octobre dernier, a déposé une nouvelle fois son pacte de majorité auprès du directeur général de la commune, a-t-il indiqué mercredi. Ce pacte sera soumis au vote du conseil communal début mai.

M. Mottard (PS) a déposé une nouvelle version quelque peu modifiée par rapport à la précédente à la suite du deuxième report du vote sur ce pacte de majorité, lundi soir au conseil communal. Il convenait en effet d'y intégrer Giuseppe Cassaro (PS) ayant prêté serment lundi soir en remplacement de l'élue rcGH (cdH) Agnès Calande qui a renoncé à siéger comme conseillère communale.

L'arrivée d'un conseiller PS supplémentaire porte à 17 le nombre de membres socialistes au conseil communal. Ce qui renforce M. Mottard puisque son clan PS dispose désormais de neuf membres contre huit dans le camp de son rival socialiste, Manuel Dony.

Précédemment, la présence de huit membres PS de part et d'autre avait fait craindre l'instabilité juridique du pacte du bourgmestre, ce qui avait mené au report du vote en décembre dernier.

Si ce n'est l'intégration du conseiller PS supplémentaire, le pacte de M. Mottard ne comporte pas de modification. Il associe toujours son clan PS au MR, à Ecolo et au Rassemblement citoyen Grâce-Hollogne (rcGH).

M. Mottard sera bourgmestre tandis qu'Angela Quaranta, l'actuelle bourgmestre faisant fonction, sera première échevine.

L'écologiste Salvatore Falcone sera échevin et la présidence du CPAS reviendra à la libérale Sandra Belhocine. Quant au rcGH, il obtiendra la présidence du conseil communal en la personne de Vinciane Pirmolin. Il est également prévu que le groupe rcGH - qui permet à M. Mottard de renforcer son pacte de majorité -, reçoive la vice-présidence de la société de logements ainsi qu'un second mandat au conseil de l'action sociale (CPAS) et ce, en prélevant un siège sur le quota PS.

Quant à Manuel Dony, il a annoncé son intention d'introduire un recours au Conseil d'État à la suite du remplacement de l'élue rcGH par un PS.



