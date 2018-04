Election du recteur de l'ULiège : un second tour pour départager Pierre Wolper et Albert Corhay

Il faudra un deuxième tour pour déterminer qui sera le prochain recteur de l’Université de Liège. Le premier tour a livré son verdict : c’est Pierre Wolper qui est arrivé largement en tête avec 39,53 pc des suffrages, devant le recteur sortant Albert Corhay, 26,49 pc, et Eric Pirard, 25,06 pc. Etant donné qu’aucun des trois candidats n’a atteint les 50 pc, un deuxième tour verra donc s’affronter les deux premiers, soit Pierre Wolper et Albert Corhay. Cela se passera les 8 et 9 mai prochains, avec un résultat connu le lendemain. Le taux de participation du premier tour oscille entre 74 et 89 pc au sein du personnel de l’université. Les étudiants ont eux voté à 57 pc.

L’analyse des résultats au sein des différentes composantes du corps électoral montre que Pierre Wolper l’a emporté au premier tour dans trois des quatre catégories : 41,83 pc chez les enseignants, 44,51 pc au sein du personnel scientifique et 33,99 pc au sein du personnel administratif, technique et ouvrier. Il n’a par contre obtenu " que " 29,96 pc chez les étudiants. Dans cette dernière catégorie, c’est Albert Corhay qui l’a emporté avec 38,09 pc.

Le recteur sortant ne doit d’ailleurs sa place au second tour qu’au vote étudiant. Il a en effet été battu par Eric Pirard au sein des trois composantes remportées par Pierre Wolper. Eric Pirard a enregistré un score plutôt bas chez les étudiants, soit 17,62 pc.

Selon les composantes, entre 6 et 14 pc des votes n’ont été attribués à aucun des candidats.