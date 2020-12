Educateurs de rue à Ans: un bouffée d'oxygène pour les familles en difficultés

A Ans, les éducateurs de rue de La Boussole, un service d’aide à la jeunesse en milieu ouvert du CPAS d’Ans, se rendent régulièrement dans le quartier champ d'aviation, un quartier populaire. Cette association organise avec les jeunes toutes sortes d'activités en extérieur. Un besoin, visiblement, en cette période de pandémie pour des jeunes qui ont encore plus de difficultés pour se défouler, mais aussi pour leurs parents.

Parmi ces éducateurs de rue à Ans, nous avons suivi Florine Baar. "On vient presque tous les jours" explique-t-elle. "On se balade avec nos vélos électriques, on est dans le quartier, on va sonner aux portes, on va déposer des fardes d'animation. On a fait aussi énormément d'animations devant les maisons, ça met les jeunes en sécurité parce qu'on est devant chez eux. J'ai aussi beaucoup de contacts avec des mamans isolées qui parfois ont besoin elles-mêmes d'aller faire des balades". C'est le cas de Rajah, qui habite seule avec ses trois enfants: "On vit dans un appartement, mais le fait de sortir les enfants, de les emmener là où je ne peux pas les emmener, ça leur fait beaucoup de bien. Ils font du vélo. Ils sont en sécurité avec eux, et moi, ça me laisse le temps de souffler".

De leur côté, les jeunes semblent ravis: "Florine prend un sac, elle ramène plein de jouets, et on joue frisbee, basket, foot", "On dessine avec des craies, on fait des bulles avec du savon".