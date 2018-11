Edit-a-thon, le marathon d'édition d'articles sur Wikipédia, à propos de femmes belges et liégeoises

A Liège, la bibliothèque des Chiroux propose ce samedi de corriger le célèbre site Wikipedia. C'est une sorte de grande encyclopédie sur Internet. Des collectifs féministes "Be Cause Toujours" et "Just for the Record" vont y ajouter des pages de personnages historiques. Avec une particularité: que ce soient des femmes. Car sur Wikipedia, plus de 80% des articles concernent des hommes.

L'opération a été baptisée Edit-a-thon. Annelore Eloy, responsable du projet à la bibliothèque des Chiroux: "C'est vrai qu'on a une majorité de femmes puisque j'imagine qu'elles se sentent plus concernées. Mais là, c'est ouvert à tout le monde, aussi bien aux hommes qu'aux femmes, aussi bien aux gens qui sont déjà contributeurs qu'à d'autres qui n'ont jamais essayé. Il va y avoir une partie initiation pour que tout le monde puisse maitriser l'outil avant de se lancer. Pendant des mois, à chaque fois qu'on voyait une femme belge, on vérifiait s'il y avait une notice sur Wikipedia, et quand il n'y en avait pas, on la mettait dans un fichier. Ce qui fait qu'on a un tout grand fichier avec plein de gens dedans, et il va falloir choisir en fonction des intérêts des participants et puis des sources disponibles".

L'Edit-a-thon, c'est donc ce samedi à la bibliothèque des Chiroux de Liège. Toutes les infos sont à retrouver sur Facebook.