Ecoquartier de Coronmeuse à Liège : l'assainissement du site va commencer

Les halles des foires de Coronmeuse à Liège ne seront bientôt plus qu’un lointain souvenir. Les premiers travaux sur le site du futur écoquartier vont commencer.

Sur ce site de plus de 23 hectares, c’est tout un quartier de logements mais aussi de services qui va sortir de terre dans les 15 prochaines années.

1 million de m³ de remblais

La première étape, c’est dans quelques jours, le lancement de l’assainissement du site. C’est la Spaque avec les fonds européens FEDER (5,8 millions) qui est à la manœuvre. Il ne s’agit pas d’un ancien site industriel et pourtant : " à l’occasion de l’exposition internationale de l’eau en 1939, on a largement modifié le relief à cet endroit. Il faut savoir qu’il y a 1 million de m³ de remblais avec des polluants classiques, déchets de charbonnages, hydrocarbures mais il y a aussi quelques taches de solvants, c’est sur cela que l’on va travailler d’abord", explique Jean-Frédérick Deliège, le porte-parole de la SPAQUE.

Les halles démolies mi-février

Dans quelques semaines, à la mi-février, le promoteur, le consortium Néolégia entamera aussi des travaux. Ce seront des démolitions et le premier bâtiment qui en fera les frais, c’est celui des halles d’expositions. Ensuite, tout va s’enchaîner pour réaliser la première partie du projet : "Les premiers permis portent sur 200 logements très variés avec des appartements et des maisons de différentes tailles", explique Valérie Loriaux, chargée de projet chez Néolégia. Les travaux de sous-sol et d’impétrants terminés, les premiers bâtiments commenceront, en principe, à sortir de terre pour la rentrée prochaine de septembre.

Les premiers logements devraient être disponibles en 2023, leur commercialisation ne devrait d’ailleurs pas tarder.

L’ensemble du projet représente un investissement de plus de 330 millions d’euros pour Néolégia.