Ecolo Verviers réclame la démission de Muriel Targnion de la présidence d'Enodia

Le groupe Ecolo au conseil communal de Verviers demande la démission de Muriel Targnion de la présidence de l’intercommunale d’Enodia (ex Publifin). Il compte mettre au vote cette motion, à l’occasion du prochain conseil communal de Verviers, le 30 septembre, et demande un vote nominatif. Ce vote nominatif, s’il est accepté, devrait obliger des mandataires d’autres partis à sortir du bois ou à manifester clairement leur solidarité avec Muriel Targnion. Mais on n’en est pas encore là… Pas sûr que les élus verviétois socialistes et libéraux prennent le risque de faire éclater leur majorité ...

Ecolo demande à la bourgmestre socialiste de se consacrer exclusivement à son mandat de bourgmestre, dans l’intérêt des dossiers stratégiques de la Ville.

Mardi, lors d’un conseil provincial convoqué d’urgence sur le dossier de l’intercommunale, les Verts avaient déjà mis la pression sur Muriel Targnion

La bourgmestre de Verviers est la présidente d'Enodia depuis décembre 2018.