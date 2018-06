Ecolo: quelles alternatives aux pesticides en Basse-Meuse ?

Ecolo a donné une conférence de presse hier, à Oupeye, la commune qui présente le plus haut taux de concentration de pesticides selon une étude récente de L'ISSeP. Pour les verts, il faut travailler sur les alternatives aux pesticides notamment en Basse-Meuse, une région connue pour sa a fruiticulture. Il faut aussi veiller au respect des règles d'épandage. Ecolo propose de créer des zones tampons avec un système de prime et le placement de haies pour préserver les zones de vie, de la pollution. Les verts prônent la mise en place d'une charte pour améliorer les pratiques agricoles et une collaboration entre défenseurs des consommateurs et de l'environnement, agriculteurs et chercheurs.