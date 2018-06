Ecolo présente "600 idées pour créer Huy autrement"

La liste Ecolo de la Ville de Huy a choisi le premier jour de l'été pour présenter son programme électoral intitulé "600 idées pour créer #HuyAutrement". Neuf grandes thématiques s'en dégagent avec des propositions concrètes classées par ordre de priorité: le logement et la santé; la mobilité; la culture et le tourisme; le commerce; la prise de décision participative; la jeunesse; la propreté et l'énergie; la ruralité et enfin la sécurité.

Les partisans écologistes hutois ont investi leur Ville il y a déjà plusieurs mois allant à rencontre des citoyens afin de récolter les idées pour la confection de leur programme électoral. De la sorte, 600 idées ont été couchées sur papier, classées par ordre de priorité et réparties en neuf grandes thématiques.

Outre les idées dégagées, des propositions concrètes sont avancées.

"Ces idées pour la plupart sont finançables, beaucoup ne coûtent pas grand chose. D'autres par contre ont un prix et ces projets sont fonction de choix politiques et nous les assumons. On est convaincu du potentiel de notre programme. Toutes ces idées forment un tout. Maintenant on n'a pas raison tout seul. On est ouvert à la discussion et tout sera fonction de projets pour la Ville", a exprimé la tête de liste Rodrigue Demeuse, tout juste âgé de 25 ans.

Parmi les propositions des écologistes figurent notamment la mise en place de chèques culture à destination des jeunes jusque 16 ans, la transformation des ronds points de Ben-Ahin en turbo-giratoire, la création de pistes cyclables, l'instauration d'une véritable navette fluviale à prix modiques ou encore l'instauration d'un instaurer un taxi social pour permettre aux zones isolées de rejoindre plus facilement le centre-ville.

"Il s'agit d'un programme ambitieux et qui s'inscrit sur du long terme. Nous voulons que, in fine, Huy ne soit plus prise comme exemple pour ses problèmes de mobilité par exemple mais au contraire pour son bien-vivre ensemble, ses facilités", a conclu le jeune homme. Plus de détails sur le programme sur www.ecolohuy.be