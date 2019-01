Ecolo: 3 femmes têtes de listes aux élections de mai en région liégeoise

Ecolo tenait différentes assemblées ce samedi pour désigner ses têtes de listes aux scrutins législatif et régional de mai prochain.

Sans surprise, à la chambre, c’est Sarah Schlitz, 32 ans, qui conduira la liste des verts pour la circonscription provinciale. Sarah Schlitz est politologue. Lorsque Muriel Gerkens avait dû céder son siège de députée fédérale puisque la loi lui interdisait, comme parlementaire, de se présenter au scrutin provincial, c’est Sarah Schlitz qui l’avait remplacée. La Liégeoise devra maintenant confirmer en « faisant » son siège en mai prochain. Derrière Sarah Schlitz, on retrouve Samuel Cogolati, 29 ans, conseiller communal à Huy et la theutoise Julie Chanson, déjà conseillère communale et provinciale.

Veronica Cremasco : le retour

Pour le scrutin régional, les militants ont massivement voté pour le retour en politique de Veronica Cremasco. Elle connait le boulot puisqu’elle a été conseillère communale et députée wallonne de 2009 à 2014. Caroline Saal, l’actuelle cheffe de groupe Vert Ardent, au conseil communal de Liège briguait aussi cette place. Dès le premier tour, les militants ont choisi et c’est Veronica Cremasco, ingénieur civil architecte, qui l’a emporté. Elle sera suivie d’Olivier Bierin, conseiller communal à Liège.

Effet Damseaux à Verviers

Pour l’arrondissement de Verviers, une autre femme conduira la liste des Verts. Il s’agit de la germanophone Christine Mauel, directrice gérante de la société de logement social Nosbau. La Raerenoise, si elle est élue, pourrait prêter serment en allemand ce qui l’empêcherait de siéger aussi au parlement de la fédération Wallonie Bruxelles (Communauté française). Cette partie de mandat, député communautaire, pourrait alors revenir au theutois Matthieu Daele, 1er suppléant. C’est ce qu’on appelle "l’effet Damseaux et qui est particulier à l’arrondissement franco germanophone de Verviers. Matthieu Daele est actuellement député à la région et à la communauté.

A Huy, le quorum n’a pas été atteint pour tenir une assemblée valable.