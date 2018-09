Ecluses d'Ampsin-Neuville : le chantier débute

126 millions d'Euros de budget, cinq ans de travaux et une route nationale déplacée : le chantier du nouveau complexe éclusier d'Ampsin-Neuville débute. C'était la dernière écluse liégeoise à rénover. Le goulet d'étranglement sur la Meuse vers Namur va sauter.

Deux grandes écluses pour remplacer celles de 1958

"A l'arrivée, nous aurons un grand sas de 25 mètres de large et 225 mètres de long" explique Stéphane Barlet, l'ingénieur qui mène le chantier pour le service public de Wallonie. "Ca veut dire une écluse de grand gabarit similaire aux écluses de Lanaye et d'Ivoz-Ramet. Nous aurons aussi une plus petite écluse de 12,50 mètres qui nous permettra de répondre en cas d'avarie éventuelle sur le grand ouvrage."

Le but de ces travaux, c'est de pouvoir faire passer à Ampsin-neuville des bateaux plus grands ou plus de bateaux à la fois. Ca accélère le rythme des livraisons et ça allège les coûts pour les entreprises. Pour des bateaux ou des convois plus grands, il faut adapter la courbe du fleuve : "On retaille la berge juste dans la courbe d'Ampsin. Nous allons réaliser d'abord une partie de la future berge et ensuite, dans les mois qui viennent, on attaquera les travaux sur la N90." Cette route nationale, elle, sera reculée.

Au niveau du barrage, il sera encore possible de traverser la Meuse sur la passerelle, mais "cette passerelle va être rehaussée. Elle sera aussi prolongée en rive gauche et en rive droite, de manière à assurer des liaisons plus directes pour les cyclistes et les piétons."

Une échelle à saumons

Côté Amay, en guise d'échelle à poissons, une rivière artificielle sera aménagée sur un demi-kilomètre. Et les berges du fleuve seront modifiées pour redevenir quasi-naturelles. Le chantier du nouveau complexe éclusier d'Ampsin-Neuville doit se terminer en 2023.