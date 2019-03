Echanger sa maison pour les vacances? Jusqu’ici, l’idée n’a que peu séduit les francophones

Échanger sa maison, une expérience de vacances particulière dont l'organisation internationale Intervac a été la pionnière. Elle existe en effet depuis 1953.

Qu'ils soient une famille, avec ou sans enfants, qu'ils soient célibataires, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, ses affiliés peuvent échanger leur maison avec d'autres qui peuvent tout aussi bien habiter à l'autre bout de la planète qu'à quelques centaines de kilomètres ou encore moins.

En Belgique, Intervac compte à peu près 200 familles membres dont à peine 20 sont francophones. L'association cherche donc à promouvoir sa formule de vacances auprès des Wallons. Elle organisait il y a quelques jours une réunion d'information à Liège.

Eric habite Aywaille. Il a vécu une quinzaine d'expériences d'échange de maisons. Il en tire un bilan très positif: "Nous avons eu l'occasion de découvrir des régions de différents pays dans lesquels je n'aurais jamais pensé aller. Avant de me lancer, j'avais un peu plus de craintes que mon épouse qui était beaucoup plus intéressée par la formule. Mais à l'usage, je me dis que c'est vraiment une super formule. L'intérêt est vraiment culturel. Se retrouver au milieu des États-Unis dans une zone non touristique et devoir aller faire ses courses dans les grandes surfaces locales, et manger un peu comme eux, c'est une fameuse expérience et un fameux challenge".

Renaud et Sophie sont aussi d'Aywaille. Ils trouvaient la formule séduisante. A l'issue de la séance d'information, leur état d'esprit est positif: "J'ai trouvé les explications intéressantes et convaincantes. Mon intérêt en sort renforcé" explique Renaud. "Surtout que c'est une organisation qui existe depuis 1953 donc c'est rassurant, c'est cadré". "Ce qui pouvait m'inquiéter, ce sont des expériences négatives et notamment la crainte pour notre propre maison, mais il y des personnes qui ont fait 60, 70 voire 80 échanges, voire plus et qui continuent" poursuit Renaud. "Visiblement, les expériences négatives sont très peu nombreuses". "Je serai en tout cas partisan de faire un premier essai". "Ça ne coûte rien d'essayer, on verra bien" conclut Sophie.

Une inscription gratuite à l'essai est en effet possible.