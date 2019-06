DW Healthcare Partners acquiert 80% de la société liégeoise Cefaly Technology.

Cefaly Technology, la société liégeoise, vient de vendre 80% de ses parts à une société américaine. Fondée en 2004, Cefaly est un fabricant et distributeur mondial de dispositifs médicaux innovants et brevetés de neuro-modulation externe pour la prévention et le traitement des migraines.



Pourquoi passer dans le giron des Américains ? La réponse de Pierre Rigaux, un des deux fondateurs de Cefaly : "C’est essentiellement sur les États-Unis que l’activité commerciale va se développer. Ici, on est sur quelque chose qui est sous prescription médicale. Aux États-Unis, les médecins sont peut-être moins conservateurs et le rapport bénéfice risque est en faveur du Cefaly. Disons que ça parle plus aux médecins américains que des neurologues en Europe qui sont plus vite dans une attitude de routine où ils prescrivent ce qu’ils prescrivent habituellement".