Du travail non rémunéré au centre public d'action sociale de Herstal

Le centre public d’action sociale de Herstal est-il un pourvoyeur de main-d’œuvre au noir ? C’est du moins l’accusation, volontiers provocatrice, que lance l’association de défense des allocataires sociaux.

En cause, la manière dont des gens, exclus du chômage, se voient imposer des conditions pour accéder au statut d’article 60, un statut de remise au travail pendant le délai nécessaire pour récupérer le droit aux allocations. Le souci, c’est que, lorsqu’il s’agit de placer quelqu’un auprès d’un partenaire, souvent dans le secteur associatif, un stage d’essai est organisé, quinze jours, parfois un mois, payé des clopinettes. Du salaire qui devrait être déclaré, et donc conforme à des barèmes. Une prime, selon le directeur général de ce CPAS, une prime de 250€, pour ce qui est "non pas un stage, mais une période de mise en situation et d’essai du métier".

Dans ce cas, selon le ministère de tutelle, il faudrait un encadrement de cette formation, un accompagnement par le Forem, et une déclaration à l’ONSS. Plusieurs rappels à l’ordre en ce sens ont été adressés à diverses localités. Récemment à Ans, lors d’un rapport d’inspection. A l’évidence, la loi n’est pas toujours très strictement appliquée. Le service herstalien d’insertion professionnelle se dit disposé à faire évoluer ses méthodes de gestion de ce genre de dossiers.