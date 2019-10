Du Street Art à la peinture interactive: l'univers de Noir Artist s'expose à Liège

Parfois comparé, toutes proportions gardées, au célèbre Banksy, le jeune artiste maîtrise toutes les techniques du Street Art à la peinture sur toile avec une constante jusqu’il y a peu : l’amour du noir et blanc.

Pop art et calligraphie

de l'hyperréalisme poétique - © Noir Artist

Noir, c’est une signature, c’est un coup de crayon, de pinceau ou de bombe qui commence à être connu un peu partout dans le monde. Sorti de Saint-Luc en 2012, Lucien Gilson a découvert l’art par le dessin, le crayon, le fusain. C’est de ces débuts qu’est né son nom d’artiste "Noir Artist". Depuis lors, il ne cesse d’évoluer dans ses techniques. Quelques touches de couleur ont même fait leur apparition sur certaines fresques. L’exposition propose aussi de découvrir ses peintures sur toile qui intègrent une véritable feuille d’or, ce qui, sous la lumière, donne un effet particulier.

Depuis sa fresque de David Bowie inaugurée à Bruxelles le lendemain de la mort du chanteur, Noir Artist crée, peint et expose à l’international que ce soit sur les murs ou sur les toiles. Loin d’un Banksy dont le message est avant tout très engagé, Noir Artist puise son inspiration poétique et hyperréaliste dans la pub, le pop art ou encore la calligraphie. "Je suis un grand passionné par tout ce qui vient du Japon, la culture du Japon, la culture asiatique. Tout ce qui est estampes, calligraphies. On en retrouve beaucoup dans mon travail."