Du sirop pour donner un coup de pouce aux abeilles, qui peinent à fabriquer du miel

Réchauffement climatique et pollution : les temps sont bien compliqués pour les abeilles. Cet été, la météo maussade est venue en rajouter une couche pour les butineuses. La pluie a perturbé le développement des fleurs et par conséquent, la production de miel. Une douceur qu’on s’offre bien volontiers, mais qui sert surtout de carburant pour ces insectes. Pour pallier à ce manque, les apiculteurs mettent des solutions en place.

C’est notamment le cas de Jean-Paul Demonceau, un apiculteur de Blegny. "On avait deux jours de bons temps, quatre ou cinq jours de pluie et puis un jour où il faisait beau. On a eu une "petite saison" et la production était nettement moindre que les autres années", analyse-t-il.

Cette année, je n’aurais pas pu laisser rien que du miel à mes abeilles.

Habituellement, ses abeilles parviennent à produire du miel en suffisance pour se nourrir. Cette année, "il n’y avait quasi rien dans les corps de ruche." Résultat : le stock de miel est insuffisant pour que les butineuses puissent passer l’hiver. "On a dû de suite donner un sirop de sucre, du glucose fructose", explique l’apiculteur qui a installé des nourrisseurs dans sa soixantaine de ruches. "On y met du sirop et on essaie d’arriver à leur maximum de nourriture pour passer l’hiver."

Du sirop qu’il retirera progressivement au printemps prochain, au moment des prochaines floraisons.