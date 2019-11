Du rêve de paillettes au snack de Boncelles : un procès pour traite des êtres humains à Liège

Le premier volet d’un procès pour traite des êtres humains, s’ouvrait ce lundi, devant l’auditorat du travail de Liège. Les prévenus : un couple de jeunes restaurateurs. Ils sont soupçonnés d’avoir exploité les rêves d’un Nigérian, sans aucun contrat de travail.

Au départ de cette sombre histoire, il y a pourtant comme un air de Dolce Vita. Tout commence par un voyage de noces en Italie. Les jeunes mariés n’ont pas 30 ans. En flânant dans la rue, ils tombent sur un musicien. Ils sont séduits par son chant.

Quand le conte de fées tourne à l’aigre

Celui qui est patron de trois restaurants à Liège approche alors le chanteur et lui demande de venir travailler pour lui, en Belgique. Le chanteur est Nigérian, mais il a un titre de séjour italien. Son rêve : se faire un nom dans la chanson. Il accepte la proposition.

Le voyage de noces terminé, l’entrepreneur liégeois fait alors un aller-retour vers l’Italie, pour venir chercher sa nouvelle recrue. Mais très vite, le conte de fées tourne à l’aigre. Avec son titre de séjour italien, le chanteur ne peut en fait pas travailler en Belgique. Le restaurateur assure qu’il n’en savait rien avant. Qu’à cela ne tienne : il emploie le Nigérian au noir et lui fournit un logement.

Mais pour le chanteur, rien ne se passe comme imaginé. Il n’a pas vraiment l’occasion de chanter. En poste dans un snack de Boncelles, il fait la plonge, le ménage, il ne s’entend pas avec ses collègues de travail… Loin de la success-story rêvée. L’employé estime qu’il n’est pas bien traité, que l’appartement est insalubre et que son patron profite de sa situation de vulnérabilité. Alors, il porte plainte.

Malveillance ou maladresse ?

Les deux jeunes restaurateurs, eux plaident la bonne foi et la maladresse. Oui, ils auraient dû se poser plus de questions avant de ramener le Nigérian d’Italie. Mais ils l’assurent : ils ont tout fait pour l’aider à s’intégrer, à se sentir bien. Au contraire, selon leur version des faits, l’employé se serait montré nonchalant et même agressif en menaçant l’une de ses collègues.

Quoi qu’il en soit, l’accusation qui pèse aujourd’hui sur le jeune couple est grave : traite des êtres humains.