Du renfort pour la zone de secours de Liège

La grande famille des sapeurs-pompiers compte 12 nouvelles recrues. Les nouveaux sapeurs-pompiers ont reçu leur casque et ont prêté serment.

Pour exercer cette profession, il faut bien sûr une excellente condition physique et les officiers, comme le capitaine Sébastien Babette, peuvent en témoigner, ils sont amenés à diriger des hommes de caractère. "C’est un défaut qui est aussi une qualité. Dans notre métier, il faut du caractère, il faut vouloir faire les choses. C’est pris comme un défaut quand on est dans le calme et que le pompier râleur donne vite son avis mais dès qu’on doit partir en intervention, ça devient un avantage évident. Ce sont des hommes de caractères qui veulent et qui doivent obéir et doivent faire des choses un peu hors du commun au quotidien", explique le capitaine.