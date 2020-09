Du pain dans la bière, de la bière dans le pain, la collaboration circuit court entre la Léopold 7 et une boulangerie

Quel est le point commun entre une brasserie et une boulangerie ? C’est l’utilisation de certaines céréales. Cela a donc donné l’idée aux responsables de la brasserie de la Léopold 7, à Héron, et à ceux de la Boulangépicerie Champain, à Wanze, de s’associer pour une collaboration à double sens et en circuit court.

Entre la brasserie et la boulangerie, il y a sept kilomètres. On est donc pleinement dans le circuit court. Dans cette collaboration, la boulangerie va fournir la brasserie. C’est la première étape. " On va retirer une partie de notre versement en malt et le remplacer par du pain provenant des invendus de la boulangerie. Aujourd’hui, on est à environ cinq pourcents de la quantité de malt qui viennent de la boulangerie Champain. On en est à un premier brassin et les résultats sont très positifs. On a fait ce premier test avec cinq pourcents de versement et l’étape suivante sera d’aller à dix pourcents. On y va petit à petit, de manière à s’assurer que le goût de la Léopold 7 ne change absolument pas ", détaille Olivier Van Hulsel, directeur de la brasserie.

La deuxième étape, c’est que la brasserie va ensuite fournir la boulangerie : " Une fois que la bière est filtrée, ils nous renvoient la drêche, donc tout ce qui est résidus de céréales de leur bière, et avec celle-ci on va pouvoir faire du pain. A la place de l’eau, on mettra aussi de la bière de chez eux. De cette manière, on ne met pas de levure puisqu’il y aura déjà la levure de la bière qui va agir sur nos ferments. Avec ça, on sortira un pain Léopold 7 et la boucle sera bouclée ", précise Thibaut Laffut, gérant de la Boulangépicerie.

Vingt-quatre kilos de pains permettront d’obtenir 2000 litres de bière. Quant à la production de pain, elle dépendra de la demande. Les premières bières à base de pain seront disponibles à la fin du mois. Les premiers pains le seront d’ici une semaine.