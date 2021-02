Du monde à la Boverie à Liège mais des règles sanitaires plutôt respectées

Un dimanche ensoleillé et le parc de la Boverie à Liège a accueilli plusieurs centaines de promeneurs. Dans la bonne humeur, répartis par petits groupes, avec souvent un peu trop de personnes mais généralement masquées et dans le respect des distances sociales. Pour les personnes présentes, c’est le soleil qui a dicté la sortie au parc.

"Il y a quand même du monde. Avec le soleil, c’est tentant, en plus on vient de Grèce et de l’Italie donc on aime le soleil. Avec ce temps, à l’intérieur ce n’est pas possible donc on va à l’extérieur mais on respecte les distances parce qu’on a attendu trop longtemps pour tour casser maintenant", explique Artémis.

"C’est une lassitude générale. Ça fait un an donc je crois qu’on dira tous la même chose. Il y a du monde mais tout le monde respecte les distances de sécurité donc tout va bien", ajoute Aline. "On est venu pour se prélasser un petit peu, en se promenant avec notre petit garçon, et boire un petit verre au soleil avec des copains", ajoute Pierre.