"Du jour au lendemain, on n'a plus rien" : pour les travailleurs de FedEx, l'annonce des licenciements fait l'effet d'une bombe

"Moi, je suis très mal… 24 ans que je travaille ici ! Je m’étais dit que j’allais aller jusqu’à la pension. Puis du jour au lendemain, on vous dit que 671 personnes vont être licenciées. J’ai 55 ans, je vais faire quoi, moi ? Ça fait mal, franchement, ça fait vraiment mal. On a un contrat de trois-quarts temps, on essaye de faire le mieux possible quoi. Et le remerciement qu’on en a aujourd’hui…", déplore Giuseppe. A l’instar de ses collègues, c’est l’incompréhension qui l’a envahi au moment de l’annonce.

Eric, déconcerté, raconte sa réaction : "D’abord, je n’ai pas compris. Surpris… Vraiment surpris !" Pour Tony, c’était le choc : "Ça fait 20 ans que je suis ici, ça fait mal. Il n’y a pas vraiment de mots pour expliquer. Mis à part la déception. En plus, du travail, on en a, donc on ne peut même pas dire qu’on chôme. On travaille bien, on voit les chiffres de FedEx d’ailleurs ! J’ai 52 ans et comme tout le monde, j’ai mon crédit maison, mon crédit voiture… On a vu l’augmentation du fret qui arrivait, alors on s’attendait à tout sauf à ça."

Francesco a l'impression d'avoir tout sacrifié pour son travail. © RTBF/Erik Dagonnier

"La direction n’est pas venue nous trouver. On a travaillé pendant la crise covid, on a donné tout à cette société et voilà le remerciement : nous avons été licenciés par SMS", déplore Bruno, un cariste de 32 ans. "On est tous dégoûtés… Il y a des familles ici ! On ne sait pas ce qu’on va devenir. J’ai un bébé d’un an et demi… On est abattus, on ne s’y attendait pas."

Nous avons été licenciés par SMS.

Francesco aussi pense à sa famille : " J’ai une femme et trois enfants et on annonce que c’est fini, qu’on va perdre un travail et un salaire. On n’aura plus de gagne-pain. C’est dur à annoncer à sa femme et ses enfants quand on est père de famille. On est paralysés… Il n’y a pas de mot. C’est un tsunami social qui se passe ici. On a tant donné !" explique-t-il, stupéfait.

​​​​​​​