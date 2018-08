Du fromages des alpages... ardennais

Avis aux amateurs de fondue savoyarde et de raclette valaisanne: il existe un fromage de type "alpage", produit dans l'extrème est de la région wallonne, à Waimes. Il vient d'etre récompensé d'une médaille d'or, à la fete de Harzé, rendez-vous annuel des spécialistes du secteur laitier.

C'est après avoir travaillé deux saisons dans des paturages helvétiques qu'Andréas Keul a décidé d'importer et adapter recettes et procédés. "Je me suis dit: si tu ne peux pas aller à la montagne, il faut que la montagne vienne ici. J'ai effectué des essais... Je trouve que nous sommes arrivés à un résultat excellent, meme si les prairies là-bas sont beaucoup plus riches, ce qui donne plus de gout et d'aromes".

Avec son associé Mark Leyens, ils affinent des meules, pendant dix mois, une dizaine de tonnes par an. Le secret du "Valèt", c'est.... la vache: "Nous travaillons avec un fermier installé à quelques kilomètres seulement de l'atelier. Son troupeau est constitué en partie de race pie rouge, mais surtout de brunes suisses. Il les traite de manière douce et subtile. Quand j'entre dans son étable, je suis frappé par le calme qui règne: les betes sont paisibles; dans le lait, le taux d'hormones de stress est très bas, et ça se goute dans le produit fini." Les gruyère et comté se découvrent une concurrence inattendue.....