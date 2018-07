Du foot et de la musique ce vendredi aux Ardentes

Wiz Khalifa, Tekashi 6ix9ine, MC Solaar, 6LACK, Lil Kleine, Lord Esperanza, Krisy et bien d'autres artistes sont attendus ce vendredi aux Ardentes. Pour ceux qui veulent en profiter, il reste encore des places. La Coupe du monde de football ne sera pas en reste. Les organisateurs ont tout prévu; le match opposant la France à l'Uruguay sera diffusé en direct, tout comme le match opposant nos Diables au Brésil.

Bien que les Ardentes soient l'évènement phare durant ces quatre jours en région liégeoise, la Coupe du monde n'a pas laissé les organisateurs indifférents. Les écrans des scènes musicales seront donc mis à contribution ce vendredi pour satisfaire tout le monde et profiter ainsi de ce festival aux sons urbains tout en supportant les Diables et les Bleus. "Pour faire la fête avec nos amis français, qui sont nombreux au festival cette année, nous avons décidé de diffuser également le match France - Uruguay. La première mi-temps sera diffusée sur la WALLIFORNIA BEACH de 16h00 à 16h45 et la seconde mi-temps dans LE PARC de 17h00 à 17h45", ont précisé les organisateurs.

Le match opposant la Belgique au Brésil sera, quant à lui, diffusé en intégralité avec son et images sur la scène RAMBLA. En outre, les images du match seront également diffusées sur la WALLIFORNIA BEACH de 20h00 à 20h45, pour la première mi-temps, et sur la scène LE PARC de 21h00 à 21h45 pour la seconde mi-temps.

Pour ceux qui ne sont pas branchés football, aucune crainte, la musique battra son plein sur les autres scènes. Durant le match des Diables, se produiront Ibeyi, Tekashi 6ix9ine et BSMNT. Le match tant attendu sera suivi des têtes d'affiche du jour avec MC Solaar qui se produira sur la scène LE PARC, avant de laisser place à Wiz Khalifa pour clôturer cette journée.