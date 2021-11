Du cardio poussette à Spa pour remettre en forme les jeunes mamans

Il n’est pas toujours facile pour les jeunes mamans de reprendre le sport après leur accouchement. Pour les aider, un cours de Cardio poussette a été lancé au centre sportif de Warfaaz, à Spa. Ils se déroulent avec la maman et son bébé placé en poussette. Au programme : marche rapide et exercices divers.

" Le cardio poussette, c’est pour la remise en forme des jeunes mamans. On part à l’extérieur faire une balade en marche rapide. On fait des petits arrêts pour faire des exercices de renforcement musculaire, et donc c’est vraiment adapté à la jeune maman une remise en forme progressive où bébé peut participer, et pour se remettre au sport calmement ", détaille Julie Pirenne, la responsable des animations du centre, en charge de cette activité.

" Après neuf mois de grossesse et après avoir accouché, c’est parfois difficile de se remettre au sport et de retrouver une condition donc ça va vraiment être un lancement pour reprendre le sport. Pour y participer, il n’y a aucune condition particulière. C’est à la portée de tous et on s’adapte à chacune des participantes. Tout ce qu’il faut c’est un bébé et une poussette. C’est ouvert à tout le monde ", ajoute-t-elle.

Cette activité de cardio poussette se déroule tous les mercredis de 10 à 11 heures.