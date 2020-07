Drones: trop de restrictions de vols en Wallonie

Le secteur du drone en Wallonie pousse un cri de colère. L'armée impose déjà trop de restrictions à leurs vols. Et ce sera bientôt pire puisque les militaires vont encore élargir leurs zones d'entraînement pour hélicoptères.

Les pilotes de drones, eux, ne pourront plus voler en semaine sur près de deux tiers du territoire wallon. Jean-Yves Leclercq, instructeur à l'école du drone à Villers-le-Bouillet: "Tout le sud de la Belgique sera quasiment inaccessible aux pilotes de drones. Il sera complètement impossible de planifier un vol dans ces zones. Pour les zones d'entrainement de l'armée, ce n'est que la veille qu'on sait si une zone va être active ou non et qu'on sait donc si on va pouvoir voler ou non sur ces zones qui sont d'une étendue absolument énorme. Donc si vous avez un travail qui est planifié dans cette zone, vous pouvez juste téléphoner à votre client et lui dire, écoutez, aujourd'hui, on ne peut pas, il y a peut-être un hélicoptère de l'armée qui va voler éventuellement à cet endroit-là. Ici, on est dans une zone d'entrainement mais en même temps sur un terrain d'aéromodélisme. La zone est interdite de vols tous les jours, mais en trois ans, on a vu passer trois hélicoptères de l'armée en entrainement".

L'école de drones craint donc pour sa survie: "Si tout se passe comme on l'attend, nous serons tout simplement interdits de vol et l'activité va devoir s'arrêter, tout simplement".